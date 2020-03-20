Coronavirüs ruh ve zihin sağlığını da tehdit ediyor
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Coronavirüs ruh ve zihin sağlığını da tehdit ediyor

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda dünyaya yayılmaya başlayan coronavirüs, insanların sadece fiziksel sağlığını değil, ruh ve zihin sağlığını da tehdit altına almış durumda.

20.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:48
Coronavirüs ruh ve zihin sağlığını da tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Mart'ta pandemi olarak kabul edilen corona salgınına karşı, dünya insanları ruh ve zihin sağlığını yönetmekte sorun yaşamakta. Öyle ki, Ruh Sağlığı Derneği tarafından yapılan 'Korku Salgını Araştırması'nın sonuçlarına göre, insanların yüzde 73'ünü elini daha sık yıkama isteği duyuyor. Araştırmaya katılan 1500 insandan yüzde 72'si öksürenlerden irkiliyor, 3 kişiden 2'si corona buluşacağını düşünürken, katılımcılardan yüzde 48'i genel huzursuzluk hissediyor.

Fiziksel sağlığı tehdit ettiği ve daha önce bu derece yaygın bir durumla karşılaşılmadığı için, sağlıklı oranda kaygılı hissetmenin normal olduğunu söyleyen Doruk Sağlık Grubu hekimlerinden Uzman Klinik Psikolog Nergis Öksüz, hissedilen kaygının günlük işlevlerimizi bozmayacak bir seviyede kalmasının ve kişilerin önlemlerini aldıktan sonra soğukkanlılıklarını korumasının önemine dikkat çekti.

Coronavirüste zihinsel risk grubu altında olanlar

Ruh Sağlığı Derneği'nin açıkladığı verilerin insanların zihinlerinde coronaya dair algıyı yansıttığını ve insanların davranışlarının salgından ciddi oranda etkilendiğine dikkat çeken Psk. Öksüz, "Zihin bilgiyi işlemler ve anlamlandırırken, durumun olağan üstü oluşu, bizi fazlaca panik ve teyakkuz haline getirmektedir. Psikolojik zedelenmesi yüksek olan, kaygı, panik bozukluk ve obsesifkompülsif bozukluk temizlik takıntısı olanlar, hamile ve yeni doğum yapanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılık ve yakınları ile çocuklar, zihinsel olarak yüksek risk içinde bulunuyor. Bu dönemde, fiziksel sağlığımızı korumak tümden dünya insanlarına düşen bir göre olduğu kadar, zihin sağlığı açısından da üzerimize önemli görevler düşmektedir" dedi.

"Davranışlarınız çocuklarınızı da etkiliyor"

Ebeveynlerin duygu yönetimi ve davranışlarının, çocuklarını da etkilediğini vurgulayan Psk. Öksüz, bu tehdidi bir felaket olarak okumak yerine, gerçekçi olmayı ve olayı en yalın haliyle anlamak gerektiğini söyledi. Psk. Öksüz, "Nedenleriyle birlikte, çocuklarınıza hijyeni ve sosyal izolasyonu anlatınız. Sosyal izolasyon süresince zamanınızı,yapabildiğiniz en keyifli haliyle, evde aile üyelerinizle birlikte, hijyene dikkat ederek geçirmeye çalışın. Unutmayın ki çocuklarınızın duygu ve düşünce yönetimi de ancak siz kadar başarılı olabilir" diye konuştu.

"Güvenilir kaynaklardan haber alın"

Salgın hakkında, sosyal medya ve denetimsiz haber kaynakları yerine, devletin kanallarından güvenilir ve gerekli bilgiyi almanın daha sağlıklı olduğunu ifade eden Psk. Öksüz, bilgi kaynaklarının güvenilir olmasının, kişileri spekülasyonlardan ve felaket senaryolarından koruyacağını sözlerine ekledi.

"Süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için destek alın"

Coronavirüsün temel bulaşma kaynağının direkt temas veya damlacık şeklinde olduğunun altını çizen Uz.Psk. Öksüz, "Ancak ve ancak taşınan bir corona size bulaşabilir. Havada veya bulunduğunuz yerde coronavirüsü olmadığı müddetçe, virüsü kapmanız mümkün değildir" dedi.

"Fiziksel sağlığınızı risklerden arındırmaya çalışırken, zihin ve ruh sağlığınızı riske atmayın" uyarısında bulunan Doruk Sağlık Grubu hekimlerinden Uzman Klinik Psikolog Nergis Öksüz, sözlerini şöyle tamamladı; "Gıda alımı öncesi ellerini yıkar ve sosyal izolasyona dikkat ederseniz, virüse karşı insani anlamda en yeterli önlemi almış olursunuz. Bu süreci doğru yönetemediğinizi düşünüyorsanız, muhakkak bir uzmandan yardım alın. İçinde bulunduğumuz dönemde, alanında uzman ruh ve zihin sağlığı çalışanları, fiziksel sağlık çalışanları kadar önemli bir roldedir. Bu süreçten olası en çok etkilenebilecek duygular anksiyete ve paniktir. Her ikisi de, ihtimallerin felaketle sonuçlanması inancından kaynaklar. Bu kritik dönemi en sağlıklı şekilde atlatmak, kendinize ve sevdiklerinize yardımcı olmak için hastane veya klinikleri tercih etmeli ya da muhakkak online görüşmeler ile destek almalısınız."

Kaynak: Bültenler

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