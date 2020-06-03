Coronavirüs Oraya Hiç Uğramadı! İşte Hiç Vaka Görülmeyen O Köy Tüm dünyada coronavirüs (covid-19) ile mücadele devam ederken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi'nde hiç coronavirüs vakası görülmemesi dikkat çekti.

Tüm dünyada coronavirüs (covid-19) ile mücadele devam ederken, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Alacaat Mahallesi'nde hiç coronavirüs vakası görülmemesi dikkat çekti.

O Köyde Neden Hiç Coronavirüs Vakası Görülmedi?

Ülkemizde coronavirüs müdacelesi ve alınan önlemler takdir toplarken, Bursa'daki bir köy 90 gün boyunca kendini izole ederek önemli bir başarıya imza attı. Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi'nde 90 gün boyunca giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı ve misafir bile kabul edilmedi. Vatandaşların ihtiyaçları da mahallenin kendi imkanları ile karşılandı.

Sıra dışı bir duyarlılık gösteren Mustafakemalpaşa ilçesi Alacaat Mahallesi ancak havadan görüntülenebildi. 3 aydır köylerine gelmeyen Yüksel Bayram, "Bu süreç başladıktan sonra köy halkımız böyle bir karar aldı. Bizimde yakınlarımız olmasına rağmen köyümüze gelmedik. 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladığı için bende köyüme ziyarete geldim." diye konuştu.

Alacaat Mahalle Muhtarı İlhan Sadık da şunları söyledi:

"İlk virüs görüldüğü günden itibaren Bursa veya ilçe merkezine göç eden mahalle sakinlerimiz bize teklifte bulundular. 'Köydeki yaşlılara sahip çıkalım ve köye gelmeyelim' dediler. Biz de mahallemize sahip çıktık. Ramazan ve bayram dahil olmak üzere kimse gelmeyip herkes uzaktan bayramlaştı. Bu tür tedbirlerde devlet ne kadar dikkatli ise bizim vatandaşlarımız da dikkatli. Yaptıkları duyarlı davranışları için herkese teşekkür ediyorum. Aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür korona virüs hiç görülmedi."