Coronavirüs O Şirketin Değerini Arttırdı! CEO'nun Serveti 4 Milyar Dolar Arttı
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Koronavirüs, Teknoloji

Coronavirüs O Şirketin Değerini Arttırdı! CEO'nun Serveti 4 Milyar Dolar Arttı

Coronavirüs salgını nedeniyle birçok şirketin işleri aksadı ve hem şirketler hem de çalışanlar için zor günler başladı.

31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:49
Coronavirüs O Şirketin Değerini Arttırdı! CEO'nun Serveti 4 Milyar Dolar Arttı

Coronavirüs salgını nedeniyle birçok şirketin işleri aksadı ve hem şirketler hem de çalışanlar için zor günler başladı. Salgın çoğu şirketi olumsuz etkilemiş olsa da görünüşe göre özellikle bazı teknoloji şirketleri için bu durum yeni fırsatlar yarattı.

Coronavirüs (COVID-19) salgını, dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişinin hayatına mal olmasının yanı sıra küresel ekonomiye de ciddi zararlar vermeye devam ediyor.

Salgın nedeniyle son dönemde tüm dünyada milyonlarca insan evden çalışmaya başladı. İnsanların evde daha çok vakit geçirmesiyle birlikte online uygulamaların birçoğunun kullanım oranı arttı. Özellikle online toplantılar yapmaya imkan veren uygulamalar oldukça popüler hale geldi.

Online toplantı uygulamalarından birisi olan ve aynı anda 99 kişi ile video konferans yapma imkanı tanıyan Zoom da son haftalarda 20 milyon defa akıllı cihazlara indirildi. Zoom uygulaması böylece TikTok'un ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmayı başardı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, bu popülarite şirketin değerini ciddi oranda arttırdı ve büyük miktarda para kazandırdı. Zoom'un piyasaya değerinin 42 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Silikon Vadisi merkezli Zoom'un kurucusu Eric Yuan da son dönemde kişisel servetini büyük oranda arttırdı. Yuan'ın sahip olduğu hisseler sayesinde serveti son aylarda 4 milyar dolar arttı.

Kaynak: Tamindir

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