Coronavirüs kriz masası kuruldu Büyükşehir Belediyesi'nin Covid-19 Kocaeli Koordinasyonu adıyla kurduğu kriz masasının ilk toplantısı 12 ilçe belediyesinden katılımıyla gerçekleşti

Türkiye'de ilk Coronavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığı için çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kriz masası oluşturdu. 12 ilçe belediyesinden katılım sağlanan kriz masasına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlık yaptı. İlk olma özelliği olan ve Covid-19 Kocaeli Koordinasyonu adı verilen toplantı sonunda 15 maddelik kararlar alındı. Toplantıda ayrıca her Salı günü saat 10:00 kriz masasının toplanması kararı alındı.

12 İLÇE BELEDİYESİNDEN KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın başkanlığında yapılan toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Feyzi Karabıyık, Sağlık İşleri Şube Müdürü Fatma Aydın, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya,Başiskele Belediyesi Başkan Yardımcısı Şaban Bayram, Kandıra Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Balaban, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Darıca Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Fazıl Polat, Çayırova Belediyesi Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu ile ilçe Belediyeleri Temizlik İşleri ve Çevre Şube Müdürleri katıldı.

"CORONA İLE SİSTEMLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık; "Bu virüs ile sistemli bir şekilde mücadele ederek başarılı oluruz. Bunun için ilçe belediyeleriyle işbirliği önemli. Bugün kriz masası oluşturduk. 12 ilçe belediyemizden katılımla ortak kararlar alarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelede kullanılacak ekipman ve o ekipmanı kullanan kişilerin kendini koruyacak bilgi ve donanıma sahip olması ve mücadele süresince diğer sağlık malzemeleri seçilirken Sağlık Bakanlığı'nın onaylı ürünleri seçmemiz gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bu süreçte karaborsa ve stokçulara fırsat vermeyeceğiz. Bunun için yapılan her çalışmayı belli planlar içerisinde yapacağız" dedi.

"KOCAELİ'DE ALAN VE YÜZEYLER DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç da konuşmasında, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak düzenli bir şekilde alan ve yüzey dezenfektesi yapılıyor.Vatandaşlarımızın bulunduğu ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarımız dezenfekte ediliyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte kişisel temizliğine ve el dezenfektelerine dikkat etmeleri, acil işleri yoksa dışarıya çıkmamaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler