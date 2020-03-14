Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı
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Wuhan, Dünya
BBC

Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı

Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.

14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:50
Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı

Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.

Yapımcılardan biri hemşire olan eşi, haftalarca hastalıkla süren bir mücadele yaşadı.

Görüntüler, hastalığın ev yaşantısına nasıl yansıdığı noktasında da aydınlatıcı oldu.





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