Coronavirüs, Çin'deki Otomobil Satışlarını da Etkiledi! Büyük Düşüş Var Çin Binek Otomobil Birliği, Çin'de yeni otomobil satışlarının coronavirus pandemisi nedeniyle olumsuz şekilde etkilendiğini doğruladı.

Çin Binek Otomobil Birliği, Çin'de yeni otomobil satışlarının coronavirus pandemisi nedeniyle olumsuz şekilde etkilendiğini doğruladı. Ülkede Mart ayında otomobil satışlarının yüzde 40.8 oranında düştüğü ve sadece 1.08 milyon adet araç satışı yapılabildiği açıklandı. Ancak Birlik yine de umutlu görünüyor çünkü Nisan ayında satışların Mart ayına göre çok daha yüksek olması bekleniyor.

Mart ayında otomobil satışları ciddi oranda düşmüş olsa da, yine de durum Şubat ayındaki kadar kötü sayılmaz. South China Morning Post'a göre, Şubat ayında ülke covid-19 mücadelesinin tam ortasındayken, otomobil satışları bir önceki yılın Şubat ayına göre yüzde 79 oranında düşmüştü. Çin'de artık bazı bölgelerde karantina uygulamaları sonlandırılıyor ve bu sayede Mart ayındaki satışlar bir nebze olsun toparlanabildi.

Otomobil endüstrisi tüm dünya genelinde büyük sıkıntı yaşarken, buna rağmen Tesla'nın Çin'de oldukça iyi bir iş çıkarmış olması dikkat çekici. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, Çin'de Mart ayında 10.160 adet araç sevkiyatı yaparak Şubat ayının rakamlarının iki katından fazlasına ulaşmayı başardı. Bloomberg'e göre, aslında bu rakamlar Tesla'nın Şangay'daki fabrikasından sevk edilen araçların sayısını gösteriyor. Dolayısıyla bunlardan kaçının müşterilere satıldığı henüz bilinmiyor.

Tesla, Çin'deki elektrikli otomobil üreticileri arasında nispeten yeni bir firma sayılır ancak yine de varlığını ciddi şekilde hissettiriyor. Çin Binek Otomobil Birliği genel sekreteri Cui Dongshu'ya göre, ülkede Mart ayında toplam 47.000 adet elektrikli otomobil teslimatı yapıldı.

Mart ayında Çin'de satılan Tesla modellerinin tam sayısını teyit edecek olan rakamlar bu ayın sonuna doğru açıklanacak. Tesla, Ocak ayına göre yüzde 35'lik bir düşüşle Şubat ayında sadece 2.314 adet araç satışı yapabilmişti.