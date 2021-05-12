CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
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CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı
Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ - Haberler | Güncel

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştıSAĞLIK Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı

SAĞLIK Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisinin Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çinli Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına iniş yaptı. Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaşmış oldu. Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak. Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

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Sağlık Bakanlığı: "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi."
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