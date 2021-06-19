Coronavac aşısında 5 milyon dozluk yeni sevkiyat
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Coronavac aşısında 5 milyon dozluk yeni sevkiyat

Coronavac aşısında 5 milyon dozluk yeni sevkiyat
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

Coronavac aşısında 5 milyon dozluk yeni sevkiyatÇİNLİ Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu Türkiye'ye ulaştı.

Coronavac aşısında 5 milyon dozluk yeni sevkiyat

ÇİNLİ Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının 5 milyonluk yeni dozu Türkiye'ye ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı gelmiş oldu.Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Çinli Sinovac firması tarafından üretilen Coronavac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı. Geçen haftaki sevkiyatta 3 milyon doz Coronavac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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