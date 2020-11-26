CoronaVac aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? CoronaVac aşısı ücretli mi?
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CoronaVac aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? CoronaVac aşısı ücretli mi?

26.11.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:30
CoronaVac aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? CoronaVac aşısı ücretli mi?

Çin'den gelen CoronaVac aşısı dışında corona virüsü aşıları ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil. Coronavac aşısı nedir? Coronavac ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Çin'den gelen CoronaVac aşısı dışında corona virüsü aşıları ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil. Türkiye ilaçta piyasadaki kurdan farklı bir euro kuru belirliyor. Coronavac aşısı nedir? Coronavac ne zaman Türkiye'ye gelecek? İşte detaylar haberimizde...

CORONAVAC AŞISI FİYATI NE KADAR?

Çinli Sinovac Biotech firmasının Covid-19 için geliştirdiği CoronaVac aşısı hali hazırda Çin'de sağlık çalışanları ve yüksek risk grubudakiler için kullanılıyor.

Reuters'ın aktardığına göre CoronaVac aşısının tek dozu Çin'de 200 yuan (yaklaşık 30 ABD Doları) tutuyor. Ancak bu aşının fiyat farklı ülkelere farklı fiyattan satılması da söz konusu olabilir.

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Endonezya merkezli Bio Farma şirketi, Sinovac şirketiyle 40 milyon doz alımı için anlaşmaya vardığını ve aşının doz başına Endonezya'da 13.60 dolara mal olacağını bildirdi.

Türkiye ise Çin'den alınacak aşının bedava olacağını açıkladı.

YAN ETKİSİ VAR MI?

Lancet'in yaptığı değerlendirmede aşının olumsuz reaksiyonlarının hafif olduğu belirtiliyor; en yaygın semptomun enjeksiyon bölgesinde görülen ağrı olduğu ifade ediliyor.

Viral vektörlü aşılar veya DNA veya RNA gibi diğer COVID-19 aşı adaylarıyla karşılaştırıldığında, CoronaVac ile aşılamadan sonra ateş oluşumunun nispeten düşük olduğu kaydediliyor.

Türkiye'de aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi.

En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5),baş ağrısı (yüzde 3,5),kas ağrısı (yüzde 3),ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı.

Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporununda aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

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