CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili
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CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili

CoronaVac aşısı Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, Çin merkezli Sinovac tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışma sonuçlarını yayınlayarak, aşının Covid-19'a karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyurdu.

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, Çin merkezli Sinovac tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışma sonuçlarını yayınlayarak, aşının Covid-19'a karşı yüzde 83.5 etkili olduğunu duyurdu.

Dünyanın en eski tıp dergilerinden The Lancet, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Çin merkezli aşı firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısının Türkiye'deki Faz 3 çalışmalarına ilişkin sonuçları yayınladı. Derginin internet sitesi üzerinden yayınlanan ve birçok Türk doktorun adının de yer aldığı verilerde, 18 ile 59 yaş arasındaki gönüllüler üzerinde gerçekleştiren çalışmalara 10bin 218 kişinin gönüllü olarak katıldığı, bunlardan 4'ünün 59 yaşının üzerinde olması nedeniyle testlerden ayrı tutularak, 10 bin 214 gönüllü üzerinde çalışmalara devam edildiğini ifade edildi.

Gerçekleştirilen Faz 3 çalışmalarında, CoronaVac Covid-19 aşısının ve plasebo 2. dozunun uygulandığı kişiler arasında ise 14 günün ardından ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği ve toplamda 41 vakanın kayda geçtiği belirtildi. The Lancet, çalışmalarda tespit edilen vakalardan 9'unun çift doz CoronaVac aşısı uygulananlardan olduğunu, 32 kişinin ise plasebo grubunda yer aldığını aktardı. Covid-19'a yakalanan gönüllülerden hiçbirinin hayatını kaybetmediği ve plasebo grubundan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden dergi, CoronaVac grubunda yer alan vakalardan hiçbirinin hastaneye kaldırılmadığına dikkat çekti. Kayda geçen bu verilerin ışığında doktorların, CoronaVac aşısının Covid-19'a karşı yüzde 83,5 etkili olduğunu bildiren The Lancet, CoronaVac aşısının Covid-19 kaynaklı hastaneye kaldırılmaya karşı yüzde 100 koruduğunun da altını çizdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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