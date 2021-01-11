CoronaVac aşılarının dağıtımını gerçekleştirecek araçlar, basına tanıtıldı

Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının Türkiye'de dağıtımını gerçekleştirecek araçlar basına tanıtıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu

Aşıların dağıtımını yapacak araçlardan görüntüler

Araç içinden görüntüler

Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu'nun açıklaması ANKARA - Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının dağıtımını gerçekleştirecek araçlar, basına tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu