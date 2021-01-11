CoronaVac aşılarının dağıtımını gerçekleştirecek araçlar, basına tanıtıldı
11.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:32
Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının Türkiye'de dağıtımını gerçekleştirecek araçlar basına tanıtıldı.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu
Aşıların dağıtımını yapacak araçlardan görüntüler
Araç içinden görüntüler
Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu'nun açıklaması ANKARA - Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının dağıtımını gerçekleştirecek araçlar, basına tanıtıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu