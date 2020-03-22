Coronathon Türkiye: Girişimciler Koronavirüsü İçin Toplanıyor Ölümlerin çok ciddi oranda artmasına neden olan Koronavirüsü için girişimciler bir araya geliyor.

Ölümlerin çok ciddi oranda artmasına neden olan Koronavirüsü için girişimciler bir araya geliyor. İşte bu yeni etkinlik ile ilgili haberimizin detayları.

Bildiğiniz üzere Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde Covid-19 virüsüne karşı büyük bir savaş başlatıldı. Her ne kadar girişimciler bu işin dışında bir süre bekleseler bile onlar da duruma el attı.

Coronathon Türkiye insanlar için umut olabilir

Bugüne kadar neredeyse her sektör Koronavirüsü nedeniyle çeşitli çalışmalar yürüttü. 80 tane girişimcinin katılımıyla yapılması planlanan yeni bir etkinlik artık girişimcilerin de bu işin içerisinde olduğunu gösterdi.

Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, İstanbul Üniversitesi gibi okullar, konuyla yakından ilgilenen sivil toplum kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi birçok platform bir araya gelecek. Bu platformlar çeşitli fikirler ortaya sunarak salgına karşı önlem alınmasına destek olacak.

Ortaya atılan fikirler de en çok beğenileni hayata geçirilmek için fon kazanacak. Böylece bu virüs türüne karşı önemli bir başarı elde edilecek. Yarışma türünde yapılması planlanan bu çalışma sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Amerika ve Norveç'te de hayata geçirilecek.