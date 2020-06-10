"Corona'yla Mücadelede Sağlık Finansmanı Güçlü Ülkeler Başarılı" Dünya Sağlık Örgütü'nde sağlık ekonomisti olarak çalışan Doç. Dr. İlker Daştan'a göre pandemiyle savaşın sonuçları, ülkelerin sağlık sistemleriyle yakından ilişkili. VOA Türkçe'nin konuştuğu Daştan, sağlık sistemlerinin finansmanını en dirençli hale getiren ülkelerin başarılı olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nde sağlık ekonomisti olarak çalışan Doç. Dr. İlker Daştan'a göre pandemiyle savaşın sonuçları, ülkelerin sağlık sistemleriyle yakından ilişkili. VOA Türkçe'nin konuştuğu Daştan, sağlık sistemlerinin finansmanını en dirençli hale getiren ülkelerin başarılı olduğunu söyledi Kaynak: DailyMotion.com