Corona Virüsünün sektöre yaşattığı kaybı sektör belirleyecek İstanbul Coffee Festival [I·CF], Ankara Coffee Festival [ACF], I·stanbul Comics and Art Festival [I·CAF] ve Reformist gibi festival ve etkinlik organizasyonlarının yaratıcısı olarak Türkiye'de ilklere imza atan Dream Sales Machine, yaşanan corona virüsü krizini değerlendirdi.

Dream Sales Machine Yönetici Ortağı İlker Akar, corona virüsünün sektörlere etkilerini ve olası senaryoları değerlendirdi. Akar, corona virüsünün global bir salgın ilan edilmesinin ardından tüm dünyada kısa orta ve uzun vadede yaratacağı ekonomik sonuçlarının olacağını açıklarken, "İlk etkiler turizm ve seyahat sektörlerinden görülüyor. 2020 yılında sadece havayolu taşımacılık firmalarında 115 milyar doların üzerinde kayıplar tahmin ediliyor. Bunun dışında turizm sektöründe yer alan firmaların; konaklama, transfer ve buna bağlı yan sektörlerin; yaşanan seyahat engelleri ve buna bağlı iptal/ertelemelerden ciddi kayıplar yaşayacağı tahmin ediliyor" dedi.

NET ETKİLERİ YILSONU GÖRECEĞİZ

Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: "2018 yılında dünyada 1.4 milyar kişi seyahat etmiş toplamda da 1.4 dolar harcama yapılmış. Bu da kişi başı 1000 dolarlık bir harcamaya denk gelmektedir.Türkiye'nin bu toplamdan aldığı pay; 2018 yılında yaklaşık kişi başı 556 dolar olmuştur. Bu sene sonunda gerçekleşecek rakamlar bize yaşananların ülkemiz turizm ve kongre sektörüne etkilerini net olarak gösterecektir.

KAYIPLARIN BOYUTUNU SEKTÖR BELİRLEYECEKTİR

Bu kadar rakamsal veriden sonra içinde bulunduğumuz etkinlik, festivaller sektöründe son dönemde yaşanan seyahat engelleri, karantina uygulamaları,iptal ve ertelemeler sonucunda şu an bir hasar belirleme çalışması yapılamamakla birlikte bu yaşananların ne kadar süreceği; ortaya çıkacak olan kayıpların boyutunu belirleyecektir.

ÖZEL BİR KRİZ SENARYOSU YOK

Bu şartlara karşı geliştirilmiş özel bir kriz senaryosu olmamakla birlikte, sürekli değişen dünya gündemi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya ve 1990'ların ortasından bu yana yaklaşık 5 yılda bir yaşanan ekonomik türbülanslar ve global ekonomik daralma, özel bir senaryoya ihtiyaç duymadan, sürekli yeni iş planları ve satış stratejileri geliştirme ve finansman yaratma konusunda iş hayatını zorlamaktadır. Umuyoruz, daha fazla kayıplar yaşanmadan bu salgın krize çare bulunur ve hem dünya insanları hem de ekonomik şartlar daha iyi noktalara gelir.

Kaynak: Bültenler