Corona Virüsünün İngiltere Varyantı Daha mı Öldürücü?

İngiliz uzmanlar, İngiltere'deki hızlı vaka artışının sorumlusu olan yeni Corona virüsünün mutasyona uğramış türünün sadece daha bulaşıcı değil aynı zamanda daha öldürücü olabileceğini öne sürdü.

İngiliz uzmanlar, İngiltere'deki hızlı vaka artışının sorumlusu olan yeni Corona virüsünün mutasyona uğramış türünün sadece daha bulaşıcı değil aynı zamanda daha öldürücü olabileceğini öne sürdü. Uzmanlara göre virüsün İngiltere varyantı, diğer varyantlara kıyasla yüzde 30 daha öldürücü olabilir

Kaynak: DailyMotion.com