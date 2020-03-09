Corona virüsünün ekonomiye etkileri Corona Virüsünün ekonomiye etkilerini değerlendiren Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Remzi DURMUŞ, Asya piyasaları bu virüsten ciddi anlamda etkilendi.

Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore borsalarında düşüşler yaşanmaktadır. Virüsün etkisiyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlemektedir.Bu virüs, Dünya piyasalarının değerini 5,7 Trilyon Dolar eritti. Önümüzdeki günlerde virüse ilişkin bir önlem alınamaması durumunda, global piyasaları baskı altına almaya devam edecektir.

Bu virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) son verilerine göre, 2018 yılında 62,1milyon turistin ziyaret ettiği İtalya, iki haftada korona virüs kriznedeniyle çok sayıda rezervasyon iptali ve uçuşlardaki kısıtlamalarla karşıkarşıya kaldı. Roma, Milano ve Floransa'da mart ayındaki iptaller% 90'lara dayandı.

Bu virüsten en çok etkilenen bir başka sektör de hiç şüphesiz ki, ulaştırma. Virüse bağlı olarak turizmin azalacağı beklentisiyle hava yolu şirketleri kayıplar yaşamaktadır. American Airliens hisseleri birgünde % 9 değer kaybetti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Corona virüs salgınının hava yolu şirketlerine etkisinin 29 milyar doları aşacağı ve yolcu sayısının 2020'de yüzde 0,6 azalacağı öngörüsünde bulundu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Çin, petrol dahil çok sayıda ürünün en büyük ithalatçısı konumunda. Çin'den gelen talebin düşmesi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı da 30 dolar seviyelerine düştü. Çin ekonomisi toparlanana ve petrole talep artana kadar bu seyrin değişeceğini düşünmüyorum. Petroldeki düşüş, geçimini petrol ile sağlayan ülkeler için kötü haber olsa da sanayisi petrole dayalı ekonomiler için iyi haber.

İnsanlar bu süreçte, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam edeceklerdir. Nitekim altındaki yükseliş son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

VİRÜS BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkiye 2019'da Çin'den 19.1 milyar dolarlık ithalat yaparken, bu ülkeye 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Virüsün etkisiyle ticari ilişkiler kısa vadede olumsuz etkilense de orta ve uzun vadede işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Nitekim Çin'in sadece Türkiye ile değil, küresel anlamda da diğer ülkeler ile ticari ilişkilerin gelişmesi için virüse çözüm bulunması gerekmektedir. Aksi halde kısıtlamalar devam eder.

Kaynak: Bültenler