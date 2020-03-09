Corona virüsünün ekonomiye etkileri
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Corona virüsünün ekonomiye etkileri - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Turizm Örgütü, Koronavirüs, Asya, Güncel

Corona virüsünün ekonomiye etkileri

Corona Virüsünün ekonomiye etkilerini değerlendiren Rumeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Remzi DURMUŞ, Asya piyasaları bu virüsten ciddi anlamda etkilendi.

09.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:35
Corona virüsünün ekonomiye etkileri

Japonya, Çin, Hindistan, Güney Kore borsalarında düşüşler yaşanmaktadır. Virüsün etkisiyle Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlemektedir.Bu virüs, Dünya piyasalarının değerini 5,7 Trilyon Dolar eritti. Önümüzdeki günlerde virüse ilişkin bir önlem alınamaması durumunda, global piyasaları baskı altına almaya devam edecektir.

Bu virüsten en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) son verilerine göre, 2018 yılında 62,1milyon turistin ziyaret ettiği İtalya, iki haftada korona virüs kriznedeniyle çok sayıda rezervasyon iptali ve uçuşlardaki kısıtlamalarla karşıkarşıya kaldı. Roma, Milano ve Floransa'da mart ayındaki iptaller% 90'lara dayandı.

Bu virüsten en çok etkilenen bir başka sektör de hiç şüphesiz ki, ulaştırma. Virüse bağlı olarak turizmin azalacağı beklentisiyle hava yolu şirketleri kayıplar yaşamaktadır. American Airliens hisseleri birgünde % 9 değer kaybetti. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), Corona virüs salgınının hava yolu şirketlerine etkisinin 29 milyar doları aşacağı ve yolcu sayısının 2020'de yüzde 0,6 azalacağı öngörüsünde bulundu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Çin, petrol dahil çok sayıda ürünün en büyük ithalatçısı konumunda. Çin'den gelen talebin düşmesi nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı da 30 dolar seviyelerine düştü. Çin ekonomisi toparlanana ve petrole talep artana kadar bu seyrin değişeceğini düşünmüyorum. Petroldeki düşüş, geçimini petrol ile sağlayan ülkeler için kötü haber olsa da sanayisi petrole dayalı ekonomiler için iyi haber.

İnsanlar bu süreçte, güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye devam edeceklerdir. Nitekim altındaki yükseliş son 7 yılın en yüksek seviyesine çıkmış durumda.

VİRÜS BELİRLEYİCİ OLACAK

Türkiye 2019'da Çin'den 19.1 milyar dolarlık ithalat yaparken, bu ülkeye 2.6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Virüsün etkisiyle ticari ilişkiler kısa vadede olumsuz etkilense de orta ve uzun vadede işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Nitekim Çin'in sadece Türkiye ile değil, küresel anlamda da diğer ülkeler ile ticari ilişkilerin gelişmesi için virüse çözüm bulunması gerekmektedir. Aksi halde kısıtlamalar devam eder.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
'Onu hiç çıplak görmedim' diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı Haber
"Onu hiç çıplak görmedim" diyerek trans sevgilisiyle cinsel hayatını anlattı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı Haber
Yunanistan sınırında bulunan reşit olmayan göçmenlere Almanya el uzattı
'Mike Tyson gibiydiler' diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı Haber
"Mike Tyson gibiydiler" diyen Dilmen, şampiyonluk favorisini açıkladı
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı Haber
Elazığ depremini 3 ay önceden bilen Naci Görür'den Marmara uyarısı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mahir Ünal Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Prenses Gülben Ergen Berkay Şahin Defne Samyeli
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Avrupa Sivasspor Yunanistan
Şu an buradasınız: Corona virüsünün ekonomiye etkileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 10:03:30. #1.14#