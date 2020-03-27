Corona Virüsü Sözlüğü 2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi.

2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi. VOA Türkçe, en sık okunan ve duyulan terimleri derledi. Dilge Timoçin ve Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com