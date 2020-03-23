Corona Virüsü Salgınının Dünya Ekonomisine Etkisi Ne Olacak? Amerikan ekonomisi resmen resesyona giriyor mu? Hisse endeksleri düşüşlerini sürdürecek mi? Corona virüsü salgını sırasında hangi ülkeler ekonomilerini geliştirebilir?

Amerikan ekonomisi resmen resesyona giriyor mu? Hisse endeksleri düşüşlerini sürdürecek mi? Corona virüsü salgını sırasında hangi ülkeler ekonomilerini geliştirebilir? Makro stratejist Bali Fırat Ekin Amerika'nin Sesi Türkçe servisinin sorularını yanıtladı. Kaynak: DailyMotion.com