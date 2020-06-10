Corona Virüsü Salgınında İşsiz Kalan Doktorların Hikayesi ABD'de, Corona virüsüyle mücadele için alınan önlemleri yavaş yavaş hafifletiyor.

ABD'de, Corona virüsüyle mücadele için alınan önlemleri yavaş yavaş hafifletiyor. Mart ortasından beri uygulanan sosyal izolasyon tedbirleriyse, sağlık dahil birçok sektörde daralmaya yol açtı. Salgında ön saflarda savaşan doktorların da aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanı işsiz kaldı