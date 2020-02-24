Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı
Türkiye, komşusu İran'da Corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı.
24.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:47
Türkiye, komşusu İran'da Corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaptığı açıklamada tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını bildirdi
Kaynak: DailyMotion.com