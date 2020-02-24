Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı
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Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı

Türkiye, komşusu İran'da Corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı.

24.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:47

, komşusu 'da Corona virüsü nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine üç sınır kapısını geçici olarak kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı , İstanbul'da yaptığı açıklamada tedbir amaçlı olarak tüm sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığını bildirdi



Haber Videosu

: Corona Virüsü Nedeniyle İran'la Sınır Geçici Olarak Kapatıldı
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