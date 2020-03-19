Corona Virüsü İstanbul Esnafını Nasıl Etkiledi? Corona virüsü salgını, Türkiye'nin en büyük metropolünde gündelik hayatı büyük ölçüde etkiledi.

Corona virüsü salgını, Türkiye'nin en büyük metropolünde gündelik hayatı büyük ölçüde etkiledi. Salgından ekonomik olarak en çok etkilenen kesimlerin başında da esnaf geliyor. VOA Türkçe ekibi İstanbul'da esnafa mikrofon uzattı ve işlerinin Corona virüsü salgınından nasıl etkilendiğini sordu