Corona Virüsü Hayatı İnternete Taşıdı
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Koronavirüs, Teknoloji

Corona Virüsü Hayatı İnternete Taşıdı

Corona virüsü nedeniyle evlerine kapanan halk, yaşamlarını internetten sürdürmeye başladı. Pek çok eğitim, etkinlik, kültürel aktivite hatta cenaze törenleri internet üzerinden gerçekleştirilmeye başladı.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
Corona Virüsü Hayatı İnternete Taşıdı

Corona virüsü nedeniyle evlerine kapanan halk, yaşamlarını internetten sürdürmeye başladı. Pek çok eğitim, etkinlik, kültürel aktivite hatta cenaze törenleri internet üzerinden gerçekleştirilmeye başladı.

Virüsün temas yoluyla geçtiğini belirten uzmanlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama ve sosyalleşmeme konusunda uyarılarda bulunuyor. Ölü sayısının her geçen gün arttığı ülkemizde ise halk uzmanların uyarılarına harfiyen uyuyor.

İnsanların yaşamlarını evde sürdürmeleri üzerine, sosyal etkinlikler de internet ortamına taşınıyor. Online spor dersleri, konserler, söyleşiler hatta cenaze törenleri gerçekleştirilmeye başlandı. Bunun yanı sıra bazı müze ve hayvanat bahçeleri online gezi imkanı sunmaya başladı.

Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Corona virüsü salgınının hızla yayılmasıyla birlikte, ülkemizde okullar da tatil edildi. İlkokuldan üniversiteye kadar, neredeyse bütün okullarda online eğitim sistemi devreye girdi. Sınavların ne şekilde gerçekleştirileceği ise henüz tam olarak bilinmiyor.

İnternet üzerinden gerçekleştirilen tüm bu sosyal etkinliklerin ve eğitimin yanı sıra pek çok şirket de çalışanlarına evden işlerini yapabilme imkanı sağlıyor. Toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor.

Corona virüsü ile mücadele daha ne kadar devam eder, hayatımız ne zaman normale döner bilinmez. Ancak uzmanlar bu süreci yeni bir yaşam tarzının başlangıcı olarak görüyor.

Kaynak: Tamindir

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