Corona Virüsü E-ticareti Salladı Dünya genelinde Covid-19 taşıdığı belirlenen kişi sayısı 126 bin 258'e çıktı.

Bunların 80 bin 932'si Çin'de bulunurken 12 bin 462'si İtalya'da, 9 bini İran'da, 7 bin 869'u Güney Kore'de, 2 bin 284'ü Fransa'da, 2 bin 277'si ise İspanya'da bulunuyor.

Virüsün Türkiye'de de bir hastada görülmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinin ardından vatandaş e-ticaret sitelerine akın etti.

Kaynak: Bültenler