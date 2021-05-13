Corona Virüsü Aşılarında Patent Tartışması
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Corona Virüsü Aşılarında Patent Tartışması

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Amerika'da dağıtılan aşı sayısı 315 milyonu buldu ancak aşılananların sayısı daha bu rakamın yarısı bile değil. Aşıya erişemeyen birçok ülke Amerikalı ilaç firmalarının aşı patentlerini kaldırması için Biden yönetimine çağrı yapıyor.

Amerika'da dağıtılan aşı sayısı 315 milyonu buldu ancak aşılananların sayısı daha bu rakamın yarısı bile değil. Aşıya erişemeyen birçok ülke Amerikalı ilaç firmalarının aşı patentlerini kaldırması için Biden yönetimine çağrı yapıyor. Biden yönetimi öneriye sıcak yaklaşıyor.

Corona Virüsü Aşılarında Patent Tartışması

Kaynak: DailyMotion.com

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