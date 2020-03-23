Corona virüs uyarısına rağmen açık olan 2 iş yeri mühürlendi Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yaptıkları denetimde Corona Virüs uyarasına rağmen açık olan 2 iş yerini mühürledi.

Corona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uymayan ve açık olan kahvehane ve alkollü iş yeri, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Corona Virüs tedbirleri' kapsamında gönderdiği ek genelge ile 16 Mart saat 00.00 itibariyle, "Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin" geçici bir süreliğine durdurulduğunu bildirmiş genelge ile Türkiye'nin her yerindeki kafeteryalar, restoranlar, nargile kafeler ve kahvehaneler kapatıldığı açıklanmıştı.

Polis ve zabıta ekipleri, genelge kapsamında yaptığı denetimlerde Büyük Cami ile Yenimescit mahallelerindeki 1 kahvehane ile 1 alkollü iş yerinin müşteri aldığını belirledi.

İş yerlerinin sahipleri hakkında savcılık soruşturma başlatılırken, 2 iş yeri Corona Virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara muhalefet gerekçesiyle mühürlendi.

Kaynak: Bültenler