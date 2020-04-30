Corona virüs sonrasında hangi illere talep arttı?
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Corona virüs sonrasında hangi illere talep arttı?

Analize göre Corona virüs sonrasındaki dönemde tercih edilme oranı artan illerin artış oranlarının bilgisi ise şu şekilde; Bayburt ili %53, Bilecik ili %7, Gümüşhane ili %7, Aksaray ili %5 ve Çanakkale ili %2.

Corona virüs sonrasında hangi illere talep arttı?
30.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:04

Analize verilerine göre metropol hayatından uzaklaşmak isteyen kişiler, Corona virüs sonrasındaki dönem için şimdiden ev bakmaya başladı. Emlakjet verilerinden edinilen verilere göre:

Antalya'da ortalama konut satış fiyatı 425.000 TL, geri dönüş süresi ise 16 yıl.

İstanbul'da ortalama konut satış fiyatları ise 548.245 TL olarak belirlenirken bu bölgedeki konutların ortalama geri dönüş süreleri ise 22 yıl.

Ankara iline bakıldığında ise konutların ortalama fiyatları 275.000 TL dolaylarında, konutların geri dönüş süresi ise 16 yıl.

İzmir ilinde ortalama konut satış fiyatları 468.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 20 yıl.

Bursa ilinde ortalama konut fiyatları ise 371.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 19 yıl.

Bayburt ilinde ortalama konut fiyatları ise 240.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 21 yıl.

Bilecik ilinde ortalama konut fiyatları ise 161.495 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 20 yıl.

Gümüşhane ilinde ortalama konut fiyatları ise 156.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 20 yıl.

Aksaray ilinde ortalama konut fiyatları ise 297.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 27 yıl.

Çanakkale ilinde ortalama konut fiyatları ise 364.000 TL olarak belirlenirken, konutların geri dönüş süreleri ise 20 yıl.

Emlakjet 2020 Mart ayı konut arama istatistik verilerine göre Türkiye genelinde konut arayan kişilerin sayısında Corona virüs öncesi dönem ile karşılaştırıldığında konut aramalarında azalma gözlemlenirken, bazı illerde ise konut aramalarında azalma gözlemlenmedi. Emlakjet 2020 Mart ayı yılının verilerine göre sırası ile -%45'lik bir oran ile Antalya ilinde, -%31'lik bir oran ile İstanbul ilinde,-%16'lık bir oran ile Ankara ilinde veİzmir illerinde konut aramalarında Corona virüs öncesi döneme göre azalma gözlemlendi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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