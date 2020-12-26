Corona virüs online aldatmaları artırdı

İngiltere'de evli çiftlerin online olarak birbiriyle konuştuğu bir internet sitesi corona virüsle birlikte online aldatmalarda artış olduğunu duyurdu.

Evli çiftlerin buluştuğu arkadaşlık sitesinin araştırmasına göre, son birkaç haftada karantinayla birlikte online aldatmalara da talep arttı. Geçtiğimiz ay erkek üyelerin talebinde %18, kadın üyelerinkinde ise %12 artış oldu.

Ankete katılan erkeklerin %74'ü, aldatma sebebi olarak evin içinde yeni kurallarla yaşamaktan "sıkılmalarını" gösterdi. Kadınların ise %64'ü birlikte geçirilen zaman arttıkça evliliklerindeki zayıflıkların açığa çıkmasını sebep olarak gösterdi.





Bu online aldatmalarda çiftler evlilik dışı partnerlerine fotoğraflarını gönderiyor veya görüntülü konuşma yoluyla online buluşmalarını gerçekleştiriyorlar.





Kaynak: Snob Magazin