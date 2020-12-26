Corona virüs online aldatmaları artırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Corona virüs online aldatmaları artırdı

26.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:17
Corona virüs online aldatmaları artırdı

İngiltere'de evli çiftlerin online olarak birbiriyle konuştuğu bir internet sitesi corona virüsle birlikte online aldatmalarda artış olduğunu duyurdu.

Evli çiftlerin buluştuğu arkadaşlık sitesinin araştırmasına göre, son birkaç haftada karantinayla birlikte online aldatmalara da talep arttı. Geçtiğimiz ay erkek üyelerin talebinde %18, kadın üyelerinkinde ise %12 artış oldu.

Ankete katılan erkeklerin %74'ü, aldatma sebebi olarak evin içinde yeni kurallarla yaşamaktan "sıkılmalarını" gösterdi. Kadınların ise %64'ü birlikte geçirilen zaman arttıkça evliliklerindeki zayıflıkların açığa çıkmasını sebep olarak gösterdi.

Bu online aldatmalarda çiftler evlilik dışı partnerlerine fotoğraflarını gönderiyor veya görüntülü konuşma yoluyla online buluşmalarını gerçekleştiriyorlar.



Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Vitor Hugo Samet Aybaba Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Çocuk Balık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Corona virüs online aldatmaları artırdı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 21:19:28. #1.14#
title