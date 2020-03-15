Corona virüs efsaneleri ve gerçekleri neler? DSÖ corona virüs merak edilenleri? Dünya Sağlık Örgütüne koronavirüs hakkında sorulan sorular ve yanıtlar WHO/DSÖ yayınladığı makalede korona virüsler ile ilgili en çok merak edilen sorulara yanıt verdi. Corona virüs efsane ve gerçekleri başlığı ile en çok bilinen yanlış soruları cevaplandırdı. DSÖ'nün koronavirüs ile ilgili sorulara verdiği yanıtlar haberimizde.

DSÖ corona virüs ile ilgili ciddi bir faaliyet yürütmektedir. Dünya üzerindeki koronavirüs salgınını yakından takip eden Dünya Sağlık Örgütü, özellikle uzman ekipleri ile gerekli araştırma ve destek faaliyetlerini yürütmektedir. DSÖ İngilizce dilinde internet sayfasından corona virüsler ile ilgili halkın en çok merak ettiği soruları efsaneler ve gerçekler olarak yayınladı. DSÖ'nün paylaşımını sizler için çevirisini yaparak aktarmaya çalıştık.

COVID-19 virüsü sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde bulaşabilir mi?

Şimdiye kadar elde edilen kanıtlardan, COVID-19 virüsü, sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dahil olmak üzere TÜM ALANLARDA bulaşabilir. İklim ne olursa olsun, COVID-19'u bildiren bir bölgede yaşıyorsanız veya seyahat ediyorsanız koruyucu önlemler alın. Kendinizi COVID-19'a karşı korumanın en iyi yolu sık sık ellerinizi temizlemektir. Bunu yaparak ellerinizde olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunarak oluşabilecek enfeksiyonlardan kaçınırsınız.

Sıcak ve nemli ortam ve iklimlerde koronavirüs daha çok yayılır mı?

Soğuk hava ve kar yeni koronavirüsü öldüremez. Soğuk havanın yeni koronavirüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5 ° C ila 37 ° C arasında kalır. Kendinizi yeni koronavirüse karşı korumanın en etkili yolu, ellerinizi sıklıkla alkol bazlı el ovma ile temizlemek veya sabun ve su ile yıkamaktır.

Sıcak banyo yapmak yeni koronavirüs hastalığını önler mi?

Sıcak banyo yapmak COVID-19'u yakalamanızı engellemez. Banyo veya duşunuzun sıcaklığından bağımsız olarak normal vücut sıcaklığınız 36.5 ° C ila 37 ° C arasında kalır. Aslında, aşırı sıcak su ile sıcak bir banyo yapmak, sizi yakabileceği için zararlı olabilir. Kendinizi COVID-19'a karşı korumanın en iyi yolu sık sık ellerinizi temizlemektir. Bunu yaparak ellerinizde olabilecek virüsleri ortadan kaldırırsınız ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunarak öksürüğün bulaşmasını önlersiniz.

Yeni koronavirüs sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır mı?

Bugüne kadar, yeni koronavirüsün sivrisinekler tarafından bulaşabileceğini gösteren hiçbir bilgi veya kanıt bulunmamaktadır. Yeni koronavirüs, öncelikle enfekte bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen damlacıklar veya burundan tükürük veya akıntı damlacıkları yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür. Kendinizi korumak için, ellerinizi alkol bazlı bir el ovuşturmasıyla sık sık temizleyin veya sabun ve su ile yıkayın. Ayrıca, öksüren ve hapşırma yapanlarla yakın temastan kaçının.

El kurutma makineleri yeni koronavirüsü öldürmede etkili midir?

Hayır. El kurutma makineleri 2019-nCoV'yi öldürmede etkili değildir. Kendinizi yeni koronavirüse karşı korumak için, ellerinizi alkol bazlı bir el ovuşuyla sık sık temizlemeli veya sabun ve su ile yıkamalısınız. Ellerinizi temizledikten sonra, kağıt havlu veya sıcak hava kurutucu kullanarak iyice kurutmalısınız.

Bir ultraviyole dezenfeksiyon lambası yeni koronavirüsü öldürebilir mi?

UV radyasyonu cilt tahrişine neden olabileceğinden, UV lambaları elleri veya cildin diğer bölgelerini sterilize etmek için kullanılmamalıdır.

Termal tarayıcılar ve kameralar yeni koronavirüs ile enfekte olmuş kişileri tespit etmede ne kadar etkilidir?

Termal tarayıcılar, yeni koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ateş gelişen (yani normal vücut sıcaklığından daha yüksek olan) kişilerin tespit edilmesinde etkilidir. Bununla birlikte, enfekte olan ancak henüz ateşten hasta olmayan insanları tespit edemezler. Çünkü enfekte olmuş insanların hastalanıp ateşi gelişmesi 2 ila 10 gün sürer.

Vücudunuzun her tarafına alkol veya klor püskürtmek yeni koronavirüsü öldürebilir mi?

Hayır. Vücudunuzun her yerine alkol veya klor püskürtmek, vücudunuza girmiş olan virüsleri öldürmez. Bu tür maddelerin püskürtülmesi kıyafetlere veya mukoza zarlarına (yani gözler, ağız) zararlı olabilir. Hem alkol hem de klorin yüzeyleri dezenfekte etmek için yararlı olabileceğini unutmayın, ancak uygun öneriler altında kullanılması gerekir.

Zatürre aşıları sizi yeni koronavirüse karşı korur mu?

Hayır. Pnömokok aşısı ve Haemophilus influenza tip B (Hib) aşısı gibi pnömoniye karşı aşılar yeni koronavirüse karşı koruma sağlamaz.

Virüs o kadar yeni ve farklı ki, kendi aşısına ihtiyacı var. Araştırmacılar 2019-nCoV'ye karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyor ve DSÖ çabalarını destekliyor.

Bu aşılar 2019-nCoV'ye karşı etkili olmasa da, sağlığınızı korumak için solunum yolu hastalıklarına karşı aşılama şiddetle tavsiye edilir.

Burnunuzu düzenli olarak tuzlu su durulamak yeni koronavirüs ile enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir mi?

Burnu düzenli olarak salinle yıkamanın, insanların soğuk algınlığından daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabileceğine dair sınırlı kanıt vardır. Bununla birlikte, burnun düzenli olarak durulanmasının solunum yolu enfeksiyonlarını önlediği gösterilmemiştir.