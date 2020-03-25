Corona virüs'e karşı stress yönetebilmenin 7 yolu!
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Corona virüs'e karşı stress yönetebilmenin 7 yolu!

Korona günlerinde stres yönetimini iyi yapabilmek bağışıklık açısından çok önemli olduğunu dile getiren Yazar ve Yaşam Koçu Mert Çuhadaroğlu, bu nedenle kendi yaptıklarından yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

25.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:20
Corona virüs'e karşı stress yönetebilmenin 7 yolu!

Yazar ve Yaşam Koçu Mert Çuhadaroğlu'ndan işte 7 tavsiye:

Sosyal medya ve whatsapp kullanımını mutlaka sınırlandırın. Bence yarım saat öğlen yarım saat de akşamüzeri olmak üzere günde bir saat gayet yeterlidir. Gerçek dışı haberler ve paylaşımlar var. Yapı olarak endişeli biriyseniz endişe ve stresi çok daha yoğun yaşarsınız kullanımınızı sınırlandırmazsanız.

Denge çok önemli, her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var dengeye. Elbette olan biteni takip etmek istiyorsunuz ama lütfen bunu dikkatlice ve sınırlandırarak yapın. Günde yarım saat bilemediniz bir saat haber takip etmek fazlasıyla yeterli olur. Aynı haberi defalarca duymanın kimseye bir yararı yok. Almanız gereken tedbirleri de zaten artık biliyorsunuz.

Unutmayalım stres bağışıklık gücünüzü azaltır. Stresten tamamen uzak durmak mümkün değil belki ama onu kesinlikle yönetebiliriz. Bağışıklık sistemi için iyi bir uyku çok önemlidir. Akşam 22'den sonra TV izlemeyin, telefonunuzla da vedalaşın. Ilık bir duş almak, biraz ıhlamur içmek iyi gelir ve mümkünse 23.00 gibi yatmaya çalışın. Ben öyle yapıyorum genellikle. C vitamini ağırlıklı gıdalar tüketin, iyi temizlenmiş olmak şartıyla meyve salatası ve tüm salatalar şifadır her zaman.

Evde her gün en az yarım saat egzersiz yapın, ben yürüyorum evin içinde ve biraz şınav çekiyorum, ayrıca evinizi mutlaka havalandırın. Sevdiğiniz insanlarla yüz yüze değil telefonla görüşün ve konuşun, varsın bu dönem faturanız biraz kabarsın. Bağ kurmak çok önemli bir ihtiyaç, her zamankinden fazla ihtiyacımız var sevgiye.

Sohbet ederken virüsten ve salgından değil başka konulardan bahsedin mümkünse, bu durum aynı evde yaşadığınız insanlarla yaptığınız sohbetler için de geçerli elbette. Ve biraz hayallerinizden bahsedin, hayat normale döndüğünüzde neler yapacağınızdan, neleri özlediğinizden.

Boş bırakılan zihin olumsuz düşünmeye meyillidir, bu nedenle özellikle bu dönemde zihninizi güzel ve yararlı olabilecek şeylerle ya da en azından değişik konularla meşgul etmeye çalışın. Kitap okuyun, bulmaca çözün, film izleyin. Ben kızlarla masa tenisi oynuyorum örneğin, mutfak masasını kullanıyoruz üzerinde file olmadan. Aynı anda tek bir şeye odaklanabilir aslında zihin, bu yüzden salgın haberlerine odaklanmak yerine farklı bir konuya dikkatinizi verin.

Çocuklarınızı da koruyun lütfen, olumsuz haberlerden onlar da çok etkileniyorlar. Lütfen onları sadece bilgisayar oyunlarına mahkum etmeyin, bol bol oynayın birlikte. Evde saklambaç bile oynanır, biz yaptık. Ve ilişkinize dikkat edin, eğer sürekli birlikte olmaya alışkın değilseniz zorlanabilirsiniz, bu durum geçici bir durum, herkes normalden daha endişeli ve gergin, anlayışlı olup alttan almaya çalışın ve asla yatağa küs girmeyin.

Kaynak: Bültenler

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