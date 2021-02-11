Corona virüs belirtileri nelerdir? Korona virüs belirtileri ve tedavisi nelerdir?

Corona virüs dünya ülkeleri ve tüm insanlık için büyük bir risk ve tehdit olmaya devam ediyor. Ülkemiz ve malesef sınır komşularımız corona virüs kıskacında. Corona belirtileri nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir?

Corona virüs neredeyse artık hayatımızın bir parçası oldu, dünya gündemi uzun zamandır corona virüsünün etkisi altında. Öyle ki bu virüsün etkisi dünya siyasetini ve ekonomisini etkilemiş durumda. Özellikle sınır komşularımız olan birçok ülkede ciddi oranlarda corona belirtileri görülmesi ülkemizde büyük tedirginlik ve korku yarattı. Son olarak Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ve İstanbul'dan kalkan THY uçağında corona virüs barındıran vatandaşlarımıza rastlanması büyük panik oluşturdu. Türkiye'nin corona virüs kıskacında olduğu bir gerçek. Corona belirtileri nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir?

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Corona virüs hastalığının birden fazla belirtileri vardır. Bunlar;

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

CORONA VİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüs tedavisi şu an için belirli bir tedavisi olmayan bir hastalıktır. Ancak coronavirüs ufak önlemler ile korunulan bilen bir hastalıktır. Virüse yakalanan ve tedavide solunum sıkıntısı çeken hastalara solunum desteği verilmesi gerekmektedir. Ateş varsa ateş düşürücü verilmelidir. Antibiyotikler Corona virüs üzerinde etkili değildir. Corona virüsle ilgili etkili bir ilaç yoktur. Virüsün bir aşısı da yoktur. Antibiyotikler de diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi malesef etkili değiller. Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkili olmaktadır. Corona virüs enfeksiyonunda grip gibi hastalıklarda ve soğuk algınlığında antibiyotiklerin hiçbir etkisi söz konusu değildir. Corona virüs bayılma ya da buna benzer belirtilere neden olmaz..Genel belirtisi ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığın gibi gribe benzemektedir.