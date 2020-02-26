: Corona Viru¨su¨ Tahtakale Esnafını da Etkiledi

26.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:46

İstanbul'da en önemli ticaret noktalarından biri olan Tahtakale'de, Corona virüsü nedeniyle Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Dükkan sahipleri hem müşteri sayısının azalmasından hem de ürün tedarik edememekten ötürü sıkıntı yaşıyorlar

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