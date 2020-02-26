Corona Viru¨su¨ Tahtakale Esnafını da Etkiledi
Haberler » Güncel » Corona Viru¨su¨ Tahtakale Esnafını da Etkiledi - Haber

Corona Viru¨su¨ Tahtakale Esnafını da Etkiledi

İstanbul'da en önemli ticaret noktalarından biri olan Tahtakale'de, Corona virüsü nedeniyle Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor.

26.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:46

'da en önemli ticaret noktalarından biri olan 'de, Corona virüsü nedeniyle Çin mallarının satıldığı iş yerlerinde ürün sıkıntısı yaşanıyor. Dükkan sahipleri hem müşteri sayısının azalmasından hem de ürün tedarik edememekten ötürü sıkıntı yaşıyorlar



Haber Videosu

: Corona Viru¨su¨ Tahtakale Esnafını da Etkiledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler