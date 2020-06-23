Corona Vaka Sayısı 23 Eyalette Arttı Corona vakalarındaki artışın olduğu bu dönemde miting yapması ve mitingde yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump geçen hafta sonu çok eleştirildi.

Corona vakalarındaki artışın olduğu bu dönemde miting yapması ve mitingde yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump geçen hafta sonu çok eleştirildi. ABD'de özellikle 23 eyalette Corona vakalarında artış görülüyor. Özlem Tınaz Washington gündemine dair gelişmeleri aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com