Corona Vaka Sayısı 23 Eyalette Arttı
Corona vakalarındaki artışın olduğu bu dönemde miting yapması ve mitingde yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump geçen hafta sonu çok eleştirildi.
23.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:56
Corona vakalarındaki artışın olduğu bu dönemde miting yapması ve mitingde yaptığı konuşma nedeniyle Başkan Trump geçen hafta sonu çok eleştirildi. ABD'de özellikle 23 eyalette Corona vakalarında artış görülüyor. Özlem Tınaz Washington gündemine dair gelişmeleri aktarıyor
Kaynak: DailyMotion.com