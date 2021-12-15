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Corona Tedavisinde Yeni Umut

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Pfizer, Corona tedavisi için geliştirdiği hapın riskli gruplarda hastaneye sevk ve ölümleri yüzde 89 azalttığını belirtti.

Pfizer, Corona tedavisi için geliştirdiği hapın riskli gruplarda hastaneye sevk ve ölümleri yüzde 89 azalttığını belirtti. Şirketin hapın onayı için İlaç ve Gıda Dairesi FDA'ye ay sonunda başvurabileceği belirtiliyor

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