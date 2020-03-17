Corona tatili Dijtal Sınıf'a ilgiyi üçe katladı Türkiye'yi de etkisi altına alan Corona Virüsü nedeniyle okulların kapanması Bornova Belediyesi'nin ödüllü projesi Dijital Sınıf'a ilgili arttırdı.

Yaklaşık 3 aydır eğitimin yapılan Dijital Sınıf'a kayıtlar son bir haftada 2 bin 600 kişi artarak 13 bin 470'e ulaştı.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Türkiye'nin En İyi Vizyon Projesi Ödülü'ne layık görülen Dijital Sınıf'ın aslında eğitimdeki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlandığını hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Uzaktan eğitim, geleceğin eğitim sistemi. İnternet üzerinden, uygun olduğunuz zaman uygun olduğunuz kadar eğitim alabileceksiniz. Biz bir salgın ihtimalini düşünmemiştik ama böyle bir durumda da çocuklarımız evlerinin güvenli ortamındayken eğitimlerini almaya devam edebilecek. Son bir haftada kayıt ve kullanım oranı çok arttı. Ancak altyapımız uygun, Bornova'da yaşayan ya da Bornova'da okuyan tüm gençlerimiz ücretsiz olarak Dijital Sınıf'tan faydalanabilirler" dedi.

Son yaşananlar gösterdi ki...

Okulların tatil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın da uzaktan eğitime yöneldiğini hatırlatan Başkan İduğ, "Eğitim Türkiye'nin en sorunlu alanlarının kuşkusuz başında geliyor. Dijital Sınıfı bu alanda her gencin yeterli ve iyi bir eğitim alabilmesi için attığımız bir adım oldu. Diğer yandan ülkemizde engelli vatandaşların nüfusa oranı yüzde 12.5'u buluyor. Bu oran içerisinde kalan gençlerimiz ve çocuklarımız dershaneye gidemiyor. Biz bu proje sayesinde dershaneyi onların evine götürüyoruz. Ücretsiz yararlanılan sistemle eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz" dedi.

Engeller "Dijital sınıf" ile kalkıyor

Bornova Belediyesi, Dijital Sınıf ile eğitim alanında bir ilki gerçekleştirdi. Kurulduğu 2003 yılından bugüne binlerce öğrenciye hizmet veren Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde (BELGEM), uzaktan eğitim dönemine geçildi.

Dijital Sınıf'tan Bornova'da oturan ve Bornova'da eğitim gören 55 bin ortaokul ve lise öğrencisinin yararlanması hedefleniyor. 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine diledikleri zaman alabilecekleri videolu eğitim imkanı sunuluyor. LGS'yehazırlanan 8. sınıf ve SYS ile AYS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerine özel canlı yayınlar gerçekleştiriliyor.

Nasıl ulaşılıyor

Öğrenciler, uzaktan erişim tekniğine dayalı Dijital Sınıfa bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından günün her saati ulaşabiliyor, dersleri izleyebiliyor ve alıştırma sorularını indirip çözebiliyor. Destekleyici bir eğitim modeli olan sistemde, deneme sınavları da yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyumlu içeriklerin yer aldığı Proje ile dershane hizmeti, engelli öğrencilerin evlerine de götürülmüş oluyor. Önümüzdeki süreçte uzman eğitmenler tarafından hazırlanan toplam 3 bin 700 saatlik eğitim videosunun, işitme engelli öğrencilerin yararlanması için işaret diline çevrilmesi de planlanıyor.

Kaynak: Bültenler