Corona şarkısıyla döndü

"Odam Kireç Tutmuyor" ve "Annem" gibi eserleriyle hafızalara kazınan Tuğba Hatun, akademik kariyeri için ara verdiği müziğe geri döndü.

Türk halk müziğinin unutulmazları arasında yerini alan müziği Mehmet Özcan'a ait olan "Sivas'ın Yollarına" isimli eserin bestesinin üzerine söz yazan Tuğba Hatun, "Var Git Corona" şarkımız bir sosyal sorumluluk projesi ifadesinde bulundu. "Var Git Corona" şarkısından elde edilecek gelirin " BIZ BIZE YETERIZ TÜRKİYEM" kampanyasına bağışlanacağını dile getiren HİS&HERS müzik sahibi yapımcı Selçuk Sal Küçük ve Tuğba Hatun, bu şarkının tanıtımını tüm dünya üzerinde yapacaklarını vurguladılar. Corona virüs başladığı günlerde sözlerini yazdığını ifade eden Tuğba Hatun "Aranjörümle birbirimizi görmeden bu eseri hazırladık evinde çalıştı bana alt yapıyı yolladı, bende evimde teknolojinin imkânlarıyla seslendirdim, ekip yan yana gelmeden şarkıyı yaptık" dedi. "Var Git Corona" şarkısına yönetmen Erhan Asan tarından birde klip çalışması yapılırken buda eldeki görüntülerin montajlanmasıyla oluşturuldu.

Kaynak: Bültenler