Corona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Kırkulak Uludağ, Corona virüsü salgınının Türkiye ekonomisi üzerinde olası etkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi.
02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Kırkulak Uludağ, Corona virüsü salgınının Türkiye ekonomisi üzerinde olası etkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi
Kaynak: DailyMotion.com