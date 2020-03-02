Corona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi
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Corona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Kırkulak Uludağ, Corona virüsü salgınının Türkiye ekonomisi üzerinde olası etkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi.

02.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:48

İşletme Fakültesi Uluslararası İşletme ve Ticaret Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berna Kırkulak , Corona virüsü salgınının Türkiye ekonomisi üzerinde olası etkilerini VOA Türkçe'ye değerlendirdi



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: Corona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi
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