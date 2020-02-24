Corona salgınında yaşlı erkekler risk altında

24.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:30

Çin'in Vuhan kentindeki vakaların incelendiği bilimsel çalışma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni coronavirüsünden ölenlerin sayısı bin 500'e yaklaştı. Diğer coronavirüslerden farklı olduğu tespit edilen ve tedavi ile ilgili araştırmaların sürdüğü virüsün 60 bini aşkın kişiye bulaştığı açıklandı. 2019-nCoV ile ilgili son olarak Çinli bilim insanlarınca, virüsün epidemiyolojik ve klinik özelliklerini netleştirmeyi amaçlayan yeni bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Yeni coronavirüsünün beraberinde birçok farklı ve ciddi rahatsızlığı da getirdiği ve yaşlı erkekleri etkileme olasılığının daha yüksek olduğu anlaşıldı.

Araştırma kapsamında 1-20 Ocak 2020 tarihleri arasında Vuhan Jinyintan Hastanesi'nde 2019-nCoV nedeniyle tedavi altına alınan 99 vaka incelendi. Bulgulara göre; 2019-nCoV bulaşan 99 hastanın 49'unun Huanan deniz ürünleri pazarına gittiği tespit edildi. Hastaların ortalama yaşının 55.5 olduğu, 67'sinin erkek, 32'sinin ise kadın olduğu görüldü. Hastaların 50'sinin (yüzde 51) kardiyovasküler sistem, serebrovasküler sistem, sinir sistemi, endokrin, sindirim sitemi ile ilgili kronik hastalıkları ya da kanseri olduğu belirlendi. Klinik bulgular arasında 99 hastanın 82'sinde ateş, 81'inde öksürük, 31'inde nefes darlığı, 11'inde kas ağrısı, 9'unda sersemlik, 8'inde baş ağrısı, 5'inde boğaz ağrısı, 4'ünde rinore, 2'sinde göğüs ağrısı, 2'sinde ishal ve 1'inde baş dönmesi ve kusma yer aldı. Bunun yanı sıra 74 hastada iki taraflı zatürre, 1'inde pnömatoraksa rastlandı. Organ fonksiyon bozukluğu gelişen Hastaların 17'sinde ARDS denilen akut tablo , 8'inde akut solunum yetmezliği, 3'ünde akut böbrek yetmezliği, 4'ünde septik şok ve 1'inde ventilatör ilişkili zatürre tespit edildi.

SOLUNUMU ETKİLİYOR

Araştırma hakkında bilgilendirmede bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Coronavirüs'ler insanlara ve birçok hayvan türüne bulaşabilen RNA virüsleridir. İnsanlarda soğuk algınlığından zatürreye kadar çok çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilirler. 2019-nCoV olarak adlandırılan yeni coronavirüs ile ilgili henüz yeterli seviyede araştırma bulunmuyor ancak her yeni araştırmanın sonucu hem virüsü anlamamız hem de tedaviye ulaşma noktasında önem taşıyor. Son yapılan araştırmanın sonuçlarını da incelediğimizde, 2019-nCoV enfeksiyonunun kümelenme başlangıçlı geliştiğini bize gösteriyor. Ayrıca virüsün komorbiditesi olan yaşlı erkekleri etkileme olasılığının daha yüksek olduğu ve akut solunum sıkıntısı sendromu gibi ölümcül sonuçlar doğurabilecek solunum yolu hastalıklarına neden olabildiği de görüldü. Daha önce yapılan araştırmalardan da yeni coronavirüsün çok hızlı gelişim gösterdiğini ve ağır bir akciğer enfeksiyonuna dönüştüğünü biliyoruz" dedi.

KİŞİSEL HİJYEN VE YAŞAM ALANLARININ DÜZENLİ HAVALANDIRILMASI ÖNEMLİ

2019-nCoV'a karşı henüz tedavinin üretilmediğini ve aşının da olmadığını hatırlatan Dr. Işık, hastalıktan korunmak için alınacak basit önlemleri ise şöyle sıraladı: "Kalabalık ortamlardan kaçınmak veya kalabalık ortamlarda özel maske kullanmak, iyi beslenmek, düzgün ve iyi uyku almak, kişisel hijyene önem vermek ve yaşam alanlarının düzenli havalandırılması gibi önlemler bu tip hastalıklardan korunmada etkilidir."

Kaynak: Bültenler