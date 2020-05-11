"Corona Salgını Almanya'nın Jeopolitik İmajını Değiştirecek"
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"Corona Salgını Almanya'nın Jeopolitik İmajını Değiştirecek"

11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:47

Hamburg Üniversitesi'nde sosyoloji ve ekonomi dersleri veren Dr. Yaşar Aydın, Corona virüsü salgını ve ekonomik sonuçlarının tartışılması sürecinde Almanya'nın AB üyelerinden ağır eleştiriler aldığını belirtiyor.

Hamburg Üniversitesi'nde sosyoloji ve ekonomi dersleri veren Dr. Yaşar Aydın, Corona virüsü salgını ve ekonomik sonuçlarının tartışılması sürecinde Almanya'nın AB üyelerinden ağır eleştiriler aldığını belirtiyor. Aydın'a göre, Corona sonrası süreçte Almanya'nın jeopolitik imajı değişecek

'Corona Salgını Almanya'nın Jeopolitik İmajını Değiştirecek'

Güncel Manşet

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