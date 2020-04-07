Corona Salgını ABD'deki Türk İşletmecileri de Olumsuz Etkiledi
Corona virüsü Amerika'daki Türkler'i de ekonomik olarak olumsuz etkiliyor.
07.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:46
Corona virüsü Amerika'daki Türkler'i de ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Türk işletmeciler salgının yarattığı sorunlarla baş etmede zorlanırken, kimisi bütün kazancını ve yatırımını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Restoran sahibi Murat Tezcan da VOA Türkçe'ye yaşadıkları zorlukları anlattı
Kaynak: DailyMotion.com