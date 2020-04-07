Corona Salgını ABD'deki Türk İşletmecileri de Olumsuz Etkiledi Corona virüsü Amerika'daki Türkler'i de ekonomik olarak olumsuz etkiliyor.

Corona virüsü Amerika'daki Türkler'i de ekonomik olarak olumsuz etkiliyor. Türk işletmeciler salgının yarattığı sorunlarla baş etmede zorlanırken, kimisi bütün kazancını ve yatırımını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Restoran sahibi Murat Tezcan da VOA Türkçe'ye yaşadıkları zorlukları anlattı Kaynak: DailyMotion.com