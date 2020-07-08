Corona Salgını ABD'de Tüketici Alışkanlıklarını da Değiştirdi
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Corona Salgını ABD'de Tüketici Alışkanlıklarını da Değiştirdi

Corona virüsü salgını, Amerika'daki Corona virüsü salgını, Amerika'daki tüketici alışkınlarını ciddi ölçüde değiştirdi.

08.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:48

Corona virüsü salgını, Amerika'daki Corona virüsü salgını, Amerika'daki tüketici alışkınlarını ciddi ölçüde değiştirdi. Tüketiciler gıda ve temizlik malzemeleri stoklamaya ve online alışverişe yönelmeye başladı. Uzmanlar, bu yeni alışkınların uzun süre devam edeceğini düşünüyor

Corona Salgını ABD'de Tüketici Alışkanlıklarını da Değiştirdi

Kaynak: DailyMotion.com

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