Corona Önlemleri Altındaki Roma'da Bir Türk Aile Roma'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor.

Roma'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor. VOA Türkçe'ye konuşan Yaşam Ecem Akgün, eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı başkent Roma'dan gözlemlediği Corona krizi sürecini ve son durumu anlattı Kaynak: DailyMotion.com Haberin Videosu: Corona Önlemleri Altındaki Roma'da Bir Türk Aile