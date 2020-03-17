Corona Önlemleri Altındaki Roma'da Bir Türk Aile
Roma'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Roma'da yaşayan Akgün ailesi yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından eve kapanarak krizin geçmesini bekliyor. VOA Türkçe'ye konuşan Yaşam Ecem Akgün, eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı başkent Roma'dan gözlemlediği Corona krizi sürecini ve son durumu anlattı
Kaynak: DailyMotion.com
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