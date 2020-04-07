"Corona Krizi Nedeniyle Borc¸ları Ötelemek C¸özüm Değil"
Son yıllarda İstanbul'un eğlence merkezi haline dönüşen Kadıköy'deki kafe, bar, pub, meyhane ve restoranlarda çalışan binlerce kişi işsiz kaldı.
07.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:47
Son yıllarda İstanbul'un eğlence merkezi haline dönüşen Kadıköy'deki kafe, bar, pub, meyhane ve restoranlarda çalışan binlerce kişi işsiz kaldı. İşletme sahipleri hükümetin sözünü ettiği banka kredilerine de ulaşamadıklarını ileri sürüyor
Kaynak: DailyMotion.com