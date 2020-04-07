"Corona Krizi Nedeniyle Borc¸ları Ötelemek C¸özüm Değil" Son yıllarda İstanbul'un eğlence merkezi haline dönüşen Kadıköy'deki kafe, bar, pub, meyhane ve restoranlarda çalışan binlerce kişi işsiz kaldı.

Son yıllarda İstanbul'un eğlence merkezi haline dönüşen Kadıköy'deki kafe, bar, pub, meyhane ve restoranlarda çalışan binlerce kişi işsiz kaldı. İşletme sahipleri hükümetin sözünü ettiği banka kredilerine de ulaşamadıklarını ileri sürüyor