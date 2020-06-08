Corona Koşullarında Üniversite ve Lise Sınavları Yaklaşık dört milyon öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) günler kaldı.

Yaklaşık dört milyon öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) günler kaldı. Sınav tarihlerinde yapılan değişikliklere sosyal medyadan gösterilen tepkiler sonuç vermedi. LGS 20 Haziran'da, YKS ise 27-28 Haziran'da düzenlenecek Kaynak: DailyMotion.com