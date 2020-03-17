'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız' - Haber
Güncel

'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'

Mersinliler Corona salgınına rağmen 'sosyal hayattan uzak durun çağrısını' çok fazla dikkate almıyor.

17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47

Mersinliler Corona salgınına rağmen 'sosyal hayattan uzak durun çağrısını' çok fazla dikkate almıyor. Mikrofon uzattığımız kent sakinleri genelde 'evde kalın' çağrısına uymadıklarını söyledi. Psikolog Çağla Aykın Kuriş'e göreyse, aşırı kaygıyla mücadele bazen kişiyi gerçeklik zemininden koparabilir

'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'

Haberin Videosu:

'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi Haber
Sağlık Bakanı'nın takdir toplayan hareketi! Gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Haber
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı Haber
Koronavirüs bulaşan sunucunun doktoruyla olan paylaşımı infial yarattı
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi Haber
Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'deki salgın için tarih aralığı verdi
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Haber
Koronaya yakalanan ünlü sunucu, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs Galatasaray'ı da vurdu! Yıldız futbolcu karantinada
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
İngiltere'den ABD'ye gönderilen yüzlerce sahte koronavirüs testi ele geçirildi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor
Diyanet İşleri Başkanı 'Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?' sorusuna cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Juventus, Cristano Ronaldo'ya yeni teklif yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Murat Kurum Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Rita Wilson Hülya Avşar Sinan Akçıl Mustafa Sandal
Spor Okan Buruk Fatih Terim Berkay Şahin Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Mart Wuhan Konya Ankara
Şu an buradasınız: 'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 09:03:42. #1.15#