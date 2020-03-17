'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'
Mersinliler Corona salgınına rağmen 'sosyal hayattan uzak durun çağrısını' çok fazla dikkate almıyor.
17.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:47
Mersinliler Corona salgınına rağmen 'sosyal hayattan uzak durun çağrısını' çok fazla dikkate almıyor. Mikrofon uzattığımız kent sakinleri genelde 'evde kalın' çağrısına uymadıklarını söyledi. Psikolog Çağla Aykın Kuriş'e göreyse, aşırı kaygıyla mücadele bazen kişiyi gerçeklik zemininden koparabilir
Kaynak: DailyMotion.com
Haberin Videosu: 'Corona ile Mücadele İçin Gerçeklik Zemininde Kalmalıyız'