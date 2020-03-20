Corona Günlerinde Yalnızlığı Paylaşmanın Yolu: #Bizevdeyiz
İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor.
20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor
Kaynak: DailyMotion.com