Corona Günlerinde Yalnızlığı Paylaşmanın Yolu: #Bizevdeyiz İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor.

İzmir Geriatri Derneği ile Ege Tazelenme Üniversitesi'nin #bizevdeyiz etiketiyle sosyal medyada başlattıkları kampanya, hem Corona günlerinde hastalığa karşı önlem almayı, hem de yalnızlık ve can sıkıntısını toplumsal paylaşım ve dayanışmayla aşmayı hedefliyor Kaynak: DailyMotion.com