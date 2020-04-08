Corona günlerinde kadın istihdamına dikkat
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik daralmanın en fazla kadın istihdamını olumsuz etkilemesinden çekindiklerini vurguladı.
08.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:19
Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Covid-19 salgını sürecinde yaşanan ekonomik daralmanın en fazla kadın istihdamını olumsuz etkilemesinden çekindiklerini vurguladı.
Kaynak: Dunya.com