Corona Filmi
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Koronavirüs, Yönetmen, Kanada, Sinema

Corona Filmi

Corona filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Corona filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

31.03.2020 16:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:58
Corona Filmi

Corona, dünya bbüyük bir salgının etkisi altındayken bir apartmanın asansöründe mahsur kalan altı komşunun hikayesini konu ediyor. Coronavirus tüm dünyaya yavaş yavaş yayılmaktadır. İnsanlar panik halinde ne yapacaklarını düşünür. Tam da bu sırada bir apartmanda yaşayan 6 kişi, kendilerini hiç istemeyecekleri bir yerde kapana kısılmış olarak bulur. Apartmanın asansöründe mahsur kalan insanlar, içlerinden birinin corovirüse sahip olup kendilerine enfekte edebileceğinden şüphelenmeye başlar. Çinli kadının öksürmeye başlamasıyla birlikte asansörün ışıkların sönmesi, asansördekilerin kendilerini büyük bir sınavın içinde bulmasına neden olur.

Yönetmen: Mostafa Keshvari

Senaryo: Mostafa Keshvari

Oyuncular: Andrea Stefancikova, Andy Canete, Emy Aneke, Josh Blacker, Richard Lett, Traei Tsai, Zarina Sterling

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Corona

Yapımcı Firma: GrandMuse Pictures

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Kanada

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 63 dk.

Dağıtıcı Firma: GrandMuse Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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