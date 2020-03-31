Corona Filmi
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Corona, dünya bbüyük bir salgının etkisi altındayken bir apartmanın asansöründe mahsur kalan altı komşunun hikayesini konu ediyor. Coronavirus tüm dünyaya yavaş yavaş yayılmaktadır. İnsanlar panik halinde ne yapacaklarını düşünür. Tam da bu sırada bir apartmanda yaşayan 6 kişi, kendilerini hiç istemeyecekleri bir yerde kapana kısılmış olarak bulur. Apartmanın asansöründe mahsur kalan insanlar, içlerinden birinin corovirüse sahip olup kendilerine enfekte edebileceğinden şüphelenmeye başlar. Çinli kadının öksürmeye başlamasıyla birlikte asansörün ışıkların sönmesi, asansördekilerin kendilerini büyük bir sınavın içinde bulmasına neden olur.
Yönetmen: Mostafa Keshvari
Senaryo: Mostafa Keshvari
Oyuncular: Andrea Stefancikova, Andy Canete, Emy Aneke, Josh Blacker, Richard Lett, Traei Tsai, Zarina Sterling
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Corona
Yapımcı Firma: GrandMuse Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 63 dk.
Dağıtıcı Firma: GrandMuse Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com