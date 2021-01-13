Corona Aşısındaki Belirsizlikler
13.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48
VOA Türkçe'ye konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Cumhurbaşkanı'nın aşılamaya başlanacağına ilişkin açıklamasından sonra sağlık kurumlarına henüz resmi bir bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi.
VOA Türkçe'ye konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çamlı, Cumhurbaşkanı'nın aşılamaya başlanacağına ilişkin açıklamasından sonra sağlık kurumlarına henüz resmi bir bilgilendirmede bulunulmadığını söyledi
Kaynak: DailyMotion.com