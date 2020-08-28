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Corolla ve RAV4 modelleri yılın ilk 6 ayında zirveye tutundu

Toyota'nın Corolla modeli 2020 yılının ilk 6 ayında dünyanın en çok satılan binek otomobil modeli olarak yine ilk sıraya yerleşirken, RAV4 modeli ise toplam pazarda ilk 3 arasında yer alarak SUV segmentinde liderliğini devam ettirdi.

Corolla ve RAV4 modelleri yılın ilk 6 ayında zirveye tutundu
28.08.2020 17:19 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:19

Toyota'nın Corolla modeli 2020 yılının ilk 6 ayında dünyanın en çok satılan binek otomobil modeli olarak yine ilk sıraya yerleşirken, RAV4 modeli ise toplam pazarda ilk 3 arasında yer alarak SUV segmentinde liderliğini devam ettirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, pandemi döneminin de yaşandığı 2020 yılının ilk 6 ayında global otomobil pazarının ilk 3 sırasında iki modeliyle yer almayı başardı.

Yollarla buluştuğu 1966 yılından bu yana dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını elinde bulunduran Toyota Corolla, 2020 yılının ilk 6 ayında en yakın rakibini 167 bin 354 adet farkla geçerek dünya toplam otomobil pazarındaki liderliğini sürdürdü.

Türkiye'de de hibrit versiyonuyla birlikte üretilip dünyanın çok sayıdaki ülkesine ihraç edilen Toyota Corolla, 2020 yılının ilk yarısında 600 bin 693 adetlik satışa ulaştı.

Bunun yanında SUV segmentine adını veren Toyota RAV4 ise aynı dönem içinde global pazarda gerçekleştirdiği 429 bin 758 adetlik satışıyla global satışlarda ilk 3 arasında yerini aldı.

RAV4, bu satış adediyle geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi SUV segmentinde "en çok satın alınan" model olarak rakiplerini geride bırakarak sınıfında liderliğini pekiştirdi.

Toyota'dan global otomobil satışlarında ilk 10'da 3 model

Toyota, Corolla ile dünya sıralamasında liderliğini sürdürürken, lüks segmentin başarılı temsilcisi Camry de global otomobil satışlarında ilk 10'da yer alarak dikkatleri üzerine topladı.

Böylelikle ilk 6 aylık global otomobil satışları sıralamasında ilk 10 sıra içinde efsanevi Corolla, SUV segmentinin lideri RAV4 ve Toyota'nın lüks segmentteki temsilcisi Camry ile birlikte 3 modeli bulunuyor.

Toyota'nın hibrit versiyonuyla birlikte Sakarya'da üretilen efsane modeli Corolla, 12.'ci nesliyle C segmentinde standartları belirleyen otomobil olarak öne çıkıyor.

Banttan indiği günden bu güne 47 milyonu aşan satış adediyle kırılması zor bir rekoru da elinde bulunduran Corolla, Türkiye'de hibrit modeliyle birlikte Vision, Dream, Flame ve Passion olmak üzere 4 farklı versiyon ve 9 farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

132 HP'lik 1.6 litrelik benzinli motor sahip Corolla'nın, hibrit versiyonunda ise düşük emisyona sahip 122 HP güç üreten 1.8 litrelik 4. nesil hibrit sistemi kullanılıyor.

Karakteristik tasarımı, üst düzey performansı, kapasitesi ve yüksek güvenlik özellikleriyle 5'inci jenerasyon RAV4, dünyanın ilk hibrit SUV modeli olarak pazarda yerini almış durumda.

RAV4, 1994'ten bu yana 5 jenerasyon boyunca kullanıcıların takdirini toplarken, dünyanın en çok satan SUV modeli olarak da bir adım öne çıkıyor.

Kendi kendini şarj eden RAV4 Hybrid, 222 HP gücündeki 2.5 litrelik hibrit motoruyla yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi ile SUV segmentinde yeni bir sayfa açıyor.

Kaynak: AA

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