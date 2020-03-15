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Türkiye, Ekonomi

Corolla, RAV4 ve Camry segmentlerinde satış lideri oldu

Toyota, 2019'u, dünya otomotiv pazarında markalar bazında 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ile lider olarak bitirirken, Corolla RAV4 ve Camry modelleri de segmentlerinde yılı ilk sırada tamamladı.

15.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:14
Corolla, RAV4 ve Camry segmentlerinde satış lideri oldu

Toyota, 2019'u, dünya otomotiv pazarında markalar bazında 8 milyon 683 bin 49 adetlik satış ile lider olarak bitirirken, Corolla RAV4 ve Camry modelleri de segmentlerinde yılı ilk sırada tamamladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Corolla, satışlarını yüzde 5,1 artırarak 1 milyon 247 bin 589 adetlik satış adediyle bir kez daha zirvede yer aldı.

Corolla, üretildiği 1966'dan bu yana 45 milyon adedi aşan satışları ve segmentindeki yüzde 11,2'lik daralmaya rağmen yüzde 10,2'lik pazar payıyla liderliği kimseye bırakmadı. Corolla'nın bu başarısına, modelin hibrit versiyonunun da bulunması büyük katkı sağladı.

SUV segmenti 2019'da global olarak yüzde 0,1 artışla stabil bir pozisyonda kalırken, dünyanın en çok satan SUV modeli RAV4, yüzde 13,9 yükseliş göstermeyi başardı. 2019'da 947 bin 919 adetlik satış elde eden RAV4, liderliğini sürdürdü. İlk kez 1994'te tanıtılan RAV4, şu anda hibrit versiyonuyla birlikte beşinci nesliyle satışa sunuluyor.


Camry'nin de yer aldığı segment, geçen yıl yüzde 3,1 azalarak 9,1 milyon adet olarak gerçekleşti. Camry ise yüzde 4,3 satış artışıyla 698 bin 721 adetle ilk sırayı elde etti.

Toyota, Türkiye'de 2019'u 24 bin 301 adetlik satışla tamamlarken, Corolla 19 bin 146 adetle bu alanda lokomotif oldu. Hibrit versiyonuyla birlikte Türkiye'de üretilen Corolla, 2020'nin ilk 2 ayında da 4 bin 514 adetlik satışa ulaştı.

Kaynak: AA

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